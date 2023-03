Incontro alunni e autore

Un grande stimolo per la crescita dei più piccoli è senza dubbio la lettura. Leggendo un libro, infatti, un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie.

Promuovere la lettura incontrando l’autore

Lo sa bene l’Istituto comprensivo Gianni Rodari di Vermezzo con Zelo che, con la scuola primaria di Gudo Visconti, ha voluto integrare il progetto di promozione alla lettura, già avviato in passato, proponendo per la prima volta ai bambini di quarta e quinta un arricchente incontro con l’autore. Gli autori Mirko Montini, con il volume «Battaglia in mensa» e Daniela Mazzoni, con il suo «L’Arpa di Noè», entrambi pubblicati dall’editore La Memoria del Mondo, nelle giornate di martedì e mercoledì hanno così incontrato le classi dei due istituti riuscendo a stimolare la curiosità degli alunni.

«Grazie a questi incontri, molto apprezzati, abbiamo potuto promuovere la lettura attraverso un contatto diretto con alcune delle figure professionali che stanno dietro ai libri e che vengono percepite dai bambini come delle entità astratte»

ha precisato la docente e referente del progetto Simona Borgatti. Il progetto terminerà il 12 aprile, con l’incontro con Luca Malini, libraio ed editore che racconterà cosa si cela dietro le sue professioni. Un’esperienza che ha coinvolto con entusiasmo i piccoli studenti, utenti in grado di recepire le nozioni con curiosità e vivace interesse.