Inizieranno il prossimo 31 marzo 2023 gli incontri in biblioteca a Gaggiano per poter viaggiare con la mente "Dentro le storie".

Incontri in biblioteca per entrare "Dentro le storie"

Gli eventi, con cadenza mensile a partire dal 31 marzo fino al luglio, si svolgeranno presso la Sala studio della Biblioteca e all'aperto quando la bella stagione lo consente.

"Con questa iniziativa ci auguriamo di diffondere partecipazione e interesse nei confronti della lettura e dei suoi protagonisti, anche in periferia, mostrando che è possibile creare cultura anche fuori dalla metropoli - fanno sapere gli organizzatori - Rispetto alle edizioni passate, abbiamo pensato di affrontare delle tematiche diverse di volta in volta grazie all'intervento di scrittori, giornalisti, ecc. che hanno lavorato nell'ambiente in questione e ne hanno scritto".

Il primo appuntamento è quello con lo scrittore e giornalista Piero Colaprico con la partecipazione del Pelé (Giancarlo Peroncini), già proprietario di diverse osterie, uno degli ultimi conoscitori e frequentatori della liggera, la mala milanese, ed esecutore di canzoni milanesi in locali e teatri.