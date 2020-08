Gli incontri con l’autore ripartono con un appuntamento dedicato a Giovanni Falcone.

Incontri con l’autore: appuntamento dedicato a Giovanni Falcone

Sabato 12 settembre Riccardo Tessarini presenterà il suo libro “Stato di abbandono. Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone“, racconto biografico inedito di Giuseppe Costanza, autista personale di Giovanni Falcone, sopravvissuto miracolosamente alla strage mafiosa del 1992. Giuseppe Costanza sarà in collegamento via Skype e dialogherà con l’autore Riccardo Tessarini, il sindaco Michela Palestra e l’assessore alla Cultura Giuseppe Augurusa.

Stato di abbandono. Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone

È il racconto Giuseppe Costanza, autista personale di Giovanni Falcone, del suo lungo rapporto con il giudice, di ciò che ha patito dopo la strage dalle Istituzioni, isolato e strumentalizzato dall’informazione. Un uomo che combatte ancora oggi per i propri diritti.

L’evento

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto della normativa vigente per la limitazione dei contagi da Covid-19, lo spettacolo si terrà in sala polivalente con posti distanziati e, inevitabilmente, limitati. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria su www.Eventbrite.it/Stato di abbandono.

