Inaugurazione della mostra di Franco Longhi

Alle 18.30 di oggi, 29 marzo 2023, all'Agorà di via Moviso a Arese sarà inaugurata la mostra Che Storie! di Franco Longhi.

Ad Arese la mostra di Franco Longhi

Attraverso una precisa architettura espositiva, l'artista propone alcuni interessanti aspetti della sua immensa produzione: dipinti, collages, disegni, sculture si intervallano con armonia in un percorso immersivo di coinvolgimento.

Ad accogliere Franco Longhi, saranno presenti il sindaco Michela Palestra e l'Assessore alla Cultura Denise Scupola.

Un percorso unico da esplorare

L’intento è creare un percorso che sia concettualmente integrato con la biblioteca, per renderlo fruibile contestualizzandolo e perché la narrazione si possa sviluppare in continuità. La mostra è quindi anche un modo per trasformare e arricchire ancora una volta questi luoghi, attraendo un nuovo pubblico, riempiendoli di bellezza, arte, stupore e nuove storie.

Sono anche le nostre, le storie di Longhi – che mai giudica i suoi personaggi. Il massimo che si concede è un’affettuosa presa in giro, un raffinatissimo entertainment, una sottile ironia spogliata di qualsiasi cinismo.