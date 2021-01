Cuggiono, inaugurata nel cortile centrale di Villa Annoni l’installazione “Il segnalibro della memoria” realizzata dal Gruppo Artistico Occhio.

Inaugurato “Il segnalibro della memoria”

Un’opera che invita a riflettere sugli orrori dei campi di sterminio. In occasione della Giornata della Memoria gli artisti Maurilio Garascia, Piero Poretti e Giacomo Bonetti, hanno realizzato una parvenza di quanto poteva essere una tragica staccionata in un campo di concentramento. “Abbiamo rappresentato un deportato aggrappato ai fili spinati con desiderio di libertà – ha spiegato Garascia – È stato inoltre realizzato il profilo della bambina dal vestito rosso del film Schindler’s List. Abbiamo aggiunto una rosa prendendo spunto dal famoso quadro Guernica di Picasso, in cui è raffigurato un braccio smembrato di un guerriero che, stringendo nella mano una spada spezzata, dalla stessa germoglia un fiore simbolo di speranza per il futuro”.

In ricordo della Shoah

Alla inaugurazione erano presenti il sindaco Giovanni Cucchetti, l’assessore alla Cultura Claudia Togliardi, rappresentanti di associazioni che organizzeranno eventi on-line per la Giornata della Memoria. Il museo storico proporrà un video sui militari italiani internati che sono rimasti un po’ nascosti dalla storia; l’associazione Equilibri presenterà il libro “La bambina e il nazista” con gli autori Franco Forte e Scilla Bonfiglioli. L’Ecoistituto dei canti sulla Shoa. Cucchetti e Togliardi hanno sottolineato come sia importante ricordare il passato quale monito per non ripetere più errori nel futuro. L’installazione rimarrà esposta per un mese.

Manuela Galli