Inaugurato a Lucernate il Festival di lettura

Taglio del nastro con canti africani

E’ stato inaugurato questa mattina, sabato, alla Biblioteca di Lucernate, presso il Centro civico di via Giulio Cesare 36 a Lucernate di Rho, Luce Festival: il Festival di lettura per bambini e ragazzi. Durante l’inaugurazione sono state proposte letture e canti dall'Africa a cura di Associazione Dounia, attiva in Burkina Faso con progetti di sviluppo e cooperazione che riguardano i semi, la terra e l'energia rinnovabile e alternativa. “In Africa, culla dell'umanità, l'arte del narrare storie è lo strumento per tramandare il sapere della comunità, del vivere insieme.

Protagonisti bambini e genitori

Partiamo anche noi da qui per seminare valore. Grazie al sostegno del Rotary Club Rho, saranno invitati professionisti, autori e illustratori. Protagonisti saranno bambini, ragazzi e genitori, nell’intento di fare comunità tutti insieme. Lo sguardo della biblioteca è aperto al mondo e alla bellezza delle culture e delle diversità, quindi non mancheranno incontri e letture nelle differenti lingue. Ci saranno anche incontri di lettura speciali con la presenza di un cane al fianco di un bambino promosso dal Read, un metodo che agevola e favorisce l'amore per la lettura attraverso un'esperienza divertente e stimolante in un contesto protetto e rilassato in assenza di giudizio e in totale agio”.

Altri appuntamenti nei prossimi giorni

Questi gli altri appuntamenti: L’11 e il 25 ottobre Story Time with Emily, madrelingua americana, per bambini da 1 a 3 e da 4 a 7 anni; alle 17 e alle 17.30. Il 15 ottobre Leggo con te!: primo di quattro incontri di lettura agevolata dalla presenza di un cane per favorire il piacere e l'amore della lettura secondo il metodo Read. per bambini da 7 a 10 anni, alle 10.30, alle 11.00 e alle 11.30. Le date successive son già previste il 12 novembre, l’11 febbraio e l’11 marzo. Il 22 ottobre No To Racism, letture e laboratori in lingue dedicati alla diversità, in occasione della giornata mondiale contro il razzismo, alle ore 10.30. Il 29 ottobre una Lettura animata con laboratorio per bambini: Samhain , il rito celtico di passaggio dall'estate all'inverno, alle 10.30.