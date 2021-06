In tv Sante Zennaro, eroe a Terrazzano di Rho. Una storia che risale al 10 ottobre del 1956.

Una storia che risale al 10 ottobre del 1956, un fatto che non aveva precedenti nella storia italiana: il sequestro di 94 bimbi e 3 maestre della scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho.

Un dramma che vede protagonista un eroe generoso e sfortunato, Sante Zennaro, e che viene riletto da “SeDici Storie”, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 18 giugno alle 21.10 su Rai Storia. A ricostruire i fatti sono due degli ex alunni della scuola, Renata De Angeli ed Enrico Mantegazza, ripresi dalle cineprese della Rai che quel giorno hanno filmato i momenti decisivi delle sei ore di terrore vissute da un’intera comunità alle prese con i due giovani disagiati che chiedevano denaro e incolumità, minacciando di far esplodere l’edificio.

La finestra della piccola scuola diventa, così, il diaframma tra la follia dei due fratelli Arturo ed Egidio Santato e la piazza del paese che reclama i suoi figli innocenti. La sera del 10 ottobre il telegiornale nazionale della Rai racconterà la vicenda con la cronaca di Elio Sparano come se fosse una vera diretta televisiva. “I bambini sono tutti salvi!” grida un carabiniere alle 16.55, ma a terra rimane un cadavere, quello di Sante Zennaro, un ragazzo di 22 anni originario del Polesine che, in un momento di distrazione dei malviventi, si è introdotto nell’aula del sequestro con una scala da fienile. Un fuoco incrociato tra la polizia e i due aguzzini ha stroncato quel moto di coraggio, quel giovane che voleva intervenire prima che la situazione precipitasse.

Un gesto istintivo e generoso premiato con la medaglia d’oro al valore civile. Una memoria che dura ancora oggi grazie alle immagini in pellicola, le foto dell’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo e i racconti dei protagonisti.

