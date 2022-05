Magenta

La formazione di casa inaugura la grande novità del "Magenta Spring Jazz Festival", la rassegna che da quest'anno affianca il tradizionale "Magenta Jazz Festival"

In primavera il Jazz a Magenta riprende alla grande con tante novità.

In primavera il Jazz a Magenta riprende alla grande

Oggi pomeriggio, sabato 14 maggio, nelle vie del centro di Magenta sarà la "Maxentia Brass Band" ad aprire il calendario degli eventi culturali "Arte e Musica verso il futuro" legati al Giugno Magentino 2022.

La formazione di casa inaugura la grande novità del "Magenta Spring Jazz Festival", la rassegna che da quest'anno affianca il tradizionale "Magenta Jazz Festival" già programmato nel mese di novembre.

Il calendario primaverile degli eventi Jazz, realizzato dall'Amministrazione comunale di Magenta in collaborazione con la nostra Associazione, prevede altre due esibizioni di Brass Band: nel pomeriggio di domenica 22 maggio, nelle vie del centro ci sarà la "Chicago Dixieland Jazz Band" e, nella sera di giovedì 9 giugno, la "Dirty Dixie Jazz Band" animerà le vie del centro in occasione dell'iniziativa "I love shopping" della Confcommercio magentina, con mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi aperti nel centro storico di Magenta.

Oltre alla rassegna di Brass Band, il calendario prevede il concerto che, alle 21 di domenica 29 maggio, la formazione "Eugenia Canale Quartet" terrà con ingresso gratuito nel cortile di Casa Giacobbe di via IV giugno (in caso di maltempo il concerto si terrà nella sala di Casa Giacobbe).

La primavera Jazz a Magenta prevede anche alcuni eventi fuori cartellone: sabato 21 maggio, in coincidenza con il weekend di Piano City a Milano, presso il locale "Old Band" di Via Melzi si esibirà il duo della pianista Eugenia Canale con la cantante Nicoletta Tiberini, e la formazione "Tuba Trip", che fa capo alla nostra Associazione, suonerà nella sera di sabato 18 giugno in piazzetta Formetano per la Sezione AVIS di Magenta. Il programma dettagliato degli eventi del giugno magentino è su www.comunedimagenta.it