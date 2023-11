In partenza la seconda edizione di "Pomeriggi musicali"

Ripartono dal prossimo 12 novembre a Legnano i Pomeriggi musicali, la rassegna dedicati alla melodia classica con diversi appuntamenti tutti gratuiti.

Secondo appuntamento per i "Pomeriggi musicali"

I “Pomeriggi musicali” concedono il bis: dopo il successo della prima edizione tenutasi lo scorso autunno al Centro Pertini, la rassegna di classica, organizzata dall’amministrazione comunale, riparte domenica 12 novembre da Mazzafame per coinvolgere altri quattro quartieri della città, San Paolo, Legnarello, Canazza e Centro con un appuntamento al mese sino a marzo. Il la al ciclo concertistico sarà dato da Luca Galli, impegnato in un recital pianistico che toccherà brani di Bach, Franck, Chopin e Liszt.

«L’anno scorso quella di puntare su una rassegna di concerti di musica classica in periferia fu una scommessa perché rappresentava un inedito -ricorda l’assessore alla Cultura Guido Bragato; una scommessa che abbiamo vinto, vista la grande risposta di pubblico registrata al Centro Pertini. Come preannunciato durante la prima edizione, quest’anno ripartiamo da dove è nata l’idea, al Pertini, ma andiamo a toccare tutti i quartieri della città e valorizziamo anche altre strutture, quali auditorium scolastici e chiese. Dal punto di vista musicale abbiamo diversificato la proposta con formazioni musicali diverse, dal piano solo con cui si apre il programma agli archi -in quartetto e in duo- dal trio di fiati a un originale quartetto d’arpe. Mi auguro che questi cinque concerti possano incontrare non solo il gradimento di appassionati di musica classica, ma anche quello di chi, curioso di farne la conoscenza, si avvicina per la prima volta al genere».

La storia di Luca Galli

Di seguito il profilo di Luca Galli: nasce nel 1998 a Busto Arsizio, intraprende gli studi musicali coi maestri Mauro Gatti (pianoforte) e Daniele Balleello (teoria ed armonia) presso l’accademia musicale Puccini di Legnano all’età di sette anni. Durante gli studi presso il conservatorio di Milano, iniziati nel 2017, ha diverse possibilità di esibirsi in recital solistici e, nel 2021, suona in Trio presso la “Villa Reale” di Monza in occasione della sua riapertura al seguito dell’emergenza da covid-19. Concluso nel marzo del 2022, con massimo dei voti e lode, il triennio accademico di pianoforte sotto la guida della maestra Silvia Limongelli, continua ora gli studi presso lo stesso istituto frequentando il biennio accademico di pianoforte seguito dalla medesima insegnante e, regolarmente, prende parte a masterclass e corsi di perfezionamento con illustri didatti quali, fra gli altri, Boris Petrushansky, Giovanni Bellucci, Alexander Romanovsky e Benedetto Lupo. Nel 2022 ha ottenuto il terzo premio, in veste di solista, all’ottava edizione del “Premio del Conservatorio” e al “concorso pianistico Città di Albenga”.

Tutti i concerti cominceranno alle 16. L’ingresso è libero

Il programma dei concerti

12 novembre 2023 ore 16.00 – CENTRO SOCIALE PERTINI

PIANO SOLO” con Luca Galli:

Preludio e fuga in La minore BWV 543 - Johann Sebastian Bach/Franz Liszt

Preludio, corale e fuga - Cèsar Franck

Fantasia in Fa minore op.49 - Fryderyk Chopin:

Studio trascendentale No. 4, “Mazeppa” - Frank Liszt:

3 dicembre 2023 ore 16.00 – CHIESA SAN GIOVANNI

“Duetto d’archi dell’Accademia concertante di Milano” con Lucrezia Elena Valbonesi, violino – Gianmarco Andreoli, violino/viola:

Musiche di Corelli, Mozart, Beethoven, Vitali e Rolla

07 gennaio 2024 alle 16.00 – AUDITORIUM SCUOLE TOSI

“Trio di fiati” con Danilo Zaffaroni, Claudio Andrea Balletti e Pier Angelo Prandoni:

Trio in sol minore – Antonio Vivaldi

Trascrizione d’arie d’opera – Wolfgang Amadeus Mozart

Trascrizione da pezzi per pianoforte – Edvard Grieg

Affabulando (Una favola di Esopo con musica e narrazione) – Danilo Zaffaroni

Trascrizione d’arie “Nessun dorma”, “Un bel dì vedremo” – Giacomo Puccini

11 febbraio 2024 alle ore 16.00 – CHIESA DI SAN PIETRO

“Quartetto d’archi” dell’Accademia concertante di Milano con la partecipazione straordinaria del Maestro Lorenzo Meraviglia:

Musiche di W.A. Mozart, J.Haydn e altri

10 marzo 2024 alle ore 16.00 – AUDITORIUM SCUOLE BONVESIN

Quartetto di arpe “arpe diem” con Davide Burani, Duccio Lombardi, Donata Mattei e Morgana Rudan:

Fantasia su arie celebri - Giuseppe Verdi

Le Quattro Stagioni: estratti - Antonio Vivaldi

La Bella Addormentata: Valzer - Peter Ilijtsch Tschaikowsky

Suite da “Lo Schiaccianoci” - Peter Ilijtsch Tschaikowsky

Malaguena Andalucia - Ernesto Lecuona

Carmen suite - Georges Bizet