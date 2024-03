In Casa Famiglia è arrivato il Presepe pasquale

Presepe pasquale esposto alla Casa famiglia, casa di riposo di San Vittore Olona.

Presepe pasquale, ecco l'opera

E' arrivato in Presepe pasquale. E' questa la novità che riguarda la Casa famiglia, casa di riposto di Fondazione Mantovani di San Vittore Olona. L'opera, esposta per l'avvicinarsi della santa Pasqua, è stata realizzata a mano da Luigi Leoni - padre di Simona, componente dello staff della Casa famiglia - Lui ad aver curato nei minimi dettagli questo speciale presepe.

Il racconto dell'autore

"Dato il grande successo avuto con il Presepe natalizio e la mia passione per il mondo dei presepi, quest’anno ho deciso di cimentarmi anche con la creazione del Presepe Pasquale - racconta Leoni - Per la realizzazione di questo Presepe si è resa necessaria una ricerca e un ulteriore approfondimento delle vicende che hanno riguardato la passione di Gesù, come raccontato nei Vangeli. Questo progetto è stato per me una nuova scoperta soprattutto per aver trovato dei soggetti molto realistici che mi hanno permesso di ricreare le scene più emozionanti e amate". Un’opera che indubbiamente è servita anche per accompagnare gli ospiti, i familiari e gli operatori della Casa Famiglia lungo il percorso spirituale della Via Crucis.

La soddisfazione dello staff

"Si tratta di un Presepe in continuo movimento, le scene cambiano di volta in volta precisa la coordinatrice Giuliana Soldadino - Si è partiti con la rappresentazione dell’Ultima Cena per poi proseguire con la lavanda dei piedi, la condanna a morte, Gesù caricato della croce e successivamente aiutato da Simone di Cirene fino ad arrivare alla crocifissione e la Resurrezione". Per chi fosse interessato è possibile visitare il Presepe fino alla fine del mese di marzo.