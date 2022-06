"In bocca al lupo" per le Skilline, un grande ritorno

"In bocca al lupo", torna l'evento per le Skilline di Canegrate.

"In bocca al lupo", il ritorno

E' tornata la festa dell'"In bocca al lupo", rito propiziatorio per i nazionali che è mancato negli anni passati a causa dell'emergenza sanitaria Covid. In prima linea sempre la Ginnastica Skill di Canegrate con la presidente Milena Vergottini. "Durante la stagione si sono susseguiti podi e

successi, ogni ginnasta ha dato il proprio meglio in pedana ed è cresciuta in esperienza, forza e sicurezza - racconta la presidente - E tutto questo verrà portato in pedana nei giorni dei campionati italiani Fgi dal 24 giugno al 3 luglio, nella ormai consueta cornice della fiera di Rimini: 10 giorni di gare, complicità, impegno, sudore, lacrime (si spera di gioia) e risate". Durante la festa sono state distribuite le nuove maglie societarie con cui le Skilline si presenteranno in campo gara: rosse, come il cuore e la passione che le contraddistinguono.

I complimenti

Presente all'evento Matteo Modica, eletto nuovo sindaco e grande amico della società, e la vicepresidente Ilaria Sormani che ha concluso il suo percorso nello

staff dirigenziale, ma che rimane tra i volontari collaboratori: "Divertitevi, ricordatevi che le compagne che oggi avete accanto resteranno nei vostri cuori, date il meglio di voi e comunque vada sarà un successo" ha ricordato. Al termine il volo dei palloncini (rigorosamente biodegradabili) ha preceduto un ricco aperitivo offerto dagli sponsor della società: Pizzeria Giulia & Maya di Villa Cortese, Pasticceria Peverada di Canegrate e La Sardegna di S. Vittore Olona. "E ora, care Skilline, testa e cuore: Rimini vi aspetta!" afferma la presidente.