In arrivo la 26°edizione di Traiettorie sonore, onde libere

Quattro imperdibili concerti, a partire da venerdì 4 novembre, della 26esima edizione di traiettorie sonore onde libere, organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cerro Maggiore.

I concerti di traiettorie sonore, onde libere

Durante i quattro appuntamenti si potrà ascoltare la musica degli ultimi 50 anni. Venerdì 4 novembre 2022, il primo spettacolo musicale Indimenticabili '60, in cui si esibirà la band 60lire. I '70 suonano rock, lo show dell'11 novembre con Woman in Woodstock. Il 18 novembre serata dedicata agli anni 80, Dance floor '80 in cui suonerà la FunkyTown Party Band. Vikypedia Band nello show Rewind '90/'00 il 2 dicembre.

Gli eventi si terranno a partire dalle 21 presso l’Auditorium Comunale di via Boccaccio 2. Ingresso libero.