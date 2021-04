Il viaggio della speranza di Federico conquista il primo premio

Decretati in un evento online, in scena venedì 16 aprile, i vincitori: a trionfare Federico Martorana con “Il viaggio della speranza di Steven” della scuola di Arconate, seguito da Alice Rabbolini con “Complice di… ispirazione”, sempre di Arconate; terzo posto per Elisabetta Marmo con “Elementare Xatson: viaggio nei misteri di Londra” di Castano Primo.

Il commento di Tangram