Il signor "Fantozzi" a passeggio nel centro di Rho

Il conduttore e imitatore italiano Gianni Fantoni si trova in centro a Rho per lo spettacolo previsto al Teatro Roberto de Silva previsto per il 21 e 22 dicembre.

"Fantozzi" in centro a Rho

Il comico che per eccellenza ha imitato il mitico Fantozzi si trova in centro a Rho per un sopralluogo al Teatro Roberto de Silva. Fantoni, infatti, ha pranzato al Caffè Dante e poi si è diretto verso piazza Jannacci, sorprendendo passanti e appassionati di "La sai l'ultima?" e "Zelig".

Lo spettacolo a dicembre

"Fantozzi. La tragedia": così si chiama lo spettacolo che lo vedrà come protagonista i prossimi 21 e 22 dicembre a Rho nel ruolo di protagonista. Con la sua ironia travolgente ha concesso a Settegiorni un'intervista flash.