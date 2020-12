Il rapper Nicolaj racconta la “sua” provincia

Il rapper Nicolaj, nome d’arte di Nicolò Ceriotti, di Busto Garolfo racconta la “sua” provincia nel primo album “Milano 7”.

Il rapper Nicolaj e il suo primo disco

“Milano 7”, si chiama così l’album d’esordio di un artista bustese. L’opera del rapper di Busto Garolfo Nicolaj Serjotti – nome d’arte del 22enne Nicolò Ceriotti – è uscita il 27 novembre per Virgin (Universal Music Italia) e La Tempesta e comprende nove tracce musicali che dipingono un messaggio comune – che segue anche una linea musicale uniformemente “minimal” -, raccontato però utilizzando diverse sfumature. Il titolo dell’album, “Milano 7”, rappresenta il territorio in cui Nicolaj è cresciuto personalmente e musicalmente, tra Busto Garolfo e Legnano, dove è anche entrato in contatto con amici musicisti che l’hanno accompagnato negli ultimi anni.

Il 22enne bustese ha iniziato a scrivere già nei primi anni del liceo, allo scientifico Galileo Galilei di Legnano. Nello stesso periodo ha conosciuto Wuf, con il quale ha subito cominciato a collaborare, prima – nel 2018 – con l’EP “Oversized thoughts” e, ultimamente, con la pubblicazione della loro ultima fatica musicale a fine novembre. Questa era stata preceduta dal rilascio di tre singoli, confluiti poi nell’album: “Ottobre” ad aprile, “Scarabocchi” a giugno e “Latitudine” a settembre.

Anche la collaborazione con Fight Pausa ha influito molto sulla buona riuscita dell’album. Quest’ultimo ha infatti collaborato con Wuf proprio nella produzione del disco.

