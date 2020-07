Il nuovo Vescovo Luca Raimondi fa “tappa” a San Vittore Olona

Il nuovo Vescovo Luca Raimondi ha celebrato la santa Messa delle 11 di domenica 19 luglio 2020 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.

Il nuovo Vescovo Luca Raimondi arrivato in paese

E’ arrivato a San Vittore Olona per celebrare la santa Messa delle 11 di domenica 19 luglio 2020. Stiamo parlando del nuovo Vescovo Luca Raimondi, che ha ricevuto l’incarico tre settimane fa in Duomo di Milano su decisione di Papa Francesco.

Prima dell’inizio della celebrazione, il saluto del sindaco Daniela Rossi (foto sotto). Poi via alla cerimonia durante la quale il sacerdote ha voluto ricordare Paolo Borsellino, magistrato ucciso dalla mafia e per il quale ricorreva l’anniversario dell’uccisione, e Federica, una bimba da lui conosciuta e seguita e poi venuta a mancare per una malattia. “Questo incarico mi porta ad essere più Cristiano e più uomo” ha sottolineato Raimondi.

Presente anche il parroco don Giuseppe Pediglieri.