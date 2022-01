Il nuovo anno comincia sulle note di Beethoven

Musica

Sono iniziate il 13 gennaio 2022 le prove sulle note di Beethoven della nuova orchestra stabile dell'Accademia Stabat Mater di Rho.

Un nuovo anno con l'orchestra stabile

Il nuovo anno inizia con la grande musica, nelle sale dell’Accademia musicale Stabat Mater di Rho. La prima prova della nuova orchestra stabile si è svolta ieri, 13 gennaio. Ha visto protagoniste le note della Settima sinfonia di Ludwig van Beethoven, magistralmente diretta dal giovane Maestro Nicolò Jacopo Suppa, che ha recentemente debuttato con l’orchestra dei conservatori di Milano e Torino per il festival MITO 2021 al Teatro Dal Verme di Milano in quanto risultato, tra i conservatori delle due città, il miglior laureato in direzione d’orchestra dell’anno 2019.

La direzione artistica del Maestro Bruno

Una nuova realtà musicale che saprà far parlare di sé, sotto la direzione artistica del M° Donato Bruno e con 35 giovani talenti del territorio, già orchestrali nell’Accademia del Teatro alla Scala, nei Pomeriggi Musicali, nell’orchestra LaVerdi, nella Sinfonica della Rai o in altre importanti formazioni musicali.