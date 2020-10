Il Municipio si illumina di rosa per la lotta contro il tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre il Comune aderisce alla campagna “Nastro rosa” promossa da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Il Municipio di Canegrate ha aderito alla campagna “Nastro rosa” promossa da Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Come centinaia di altri palazzi comunali e monumenti in tutta Italia, anche il Comune del paese si è illuminato di rosa per manifestare sostegno e vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna su nove nell’arco della vita, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e invitare a sostenere la ricerca oncologica.

Hanno aderito all’iniziativa anche le principali attività commerciali del paese. Per sostenere la ricerca e conoscere gli importanti risultati ottenuti in questi anni basta consultare la pagina Airc dedicata alla campagna “Nastro rosa”.

