Il maestro Castiglioni torna a dirigere a "Che tempo che fa"

Domenica 23 aprile il M° Vittorio Castiglioni di Nerviano è stato nuovamente invitato negli studi RAI per la diretta televisiva di "Che tempo che fa", incaricato di produrre gli arrangiamenti, curarne la coreografia e dirigere la famosa Banda d'Affori di Milano per un intervento musicale dedicato a Mara Maionchi.

Il maestro Castiglioni a "Che tempo che fa"

Il maestro Castiglioni, di lunga e riconosciuta carriera ed esperienza, non è certo nuovo a queste presenze, tra RAI, SKY TV, teatri e manifestazioni istituzionali di primo piano, direttore anche della Banda d'Affori è ora impegnato negli appuntamenti per il 170°

anniversario della sua fondazione, quel 1853 che precede addirittura l'Unità d'Italia; sono previsti concerti, registrazioni, raduni e nuove pubblicazioni.

Molto apprezzato negli studi RAI per la sua professionalità ha ricevuto i complimenti della produzione, regia e conduzione, e potrebbero a breve prendere forma altre collaborazioni, anche con i numerosi artisti che hanno avuto modo d'incontrarlo nell'occasione, pur essendo già conosciuto, basti rammentare gli eventi con Marco

Mengoni, le recenti registrazioni per l'Università degli Studi di Milano o la stessa precedende partecipazione in prima serata su RAI 1 con l'indimenticabile Raffaella Carrà.