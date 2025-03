Il festival "Donne In•canto" torna in paese

Il festival "Donne In•canto" torna a San Vittore Olona.

Ritorna "Donne In•canto"

Il festival "Donne In•canto" torna a San Vittore Olona. A darne notizia è il sindaco Marco Zerboni, che con la sua maggioranza di governo ha deciso di riportare il festival tra la comunità dopo che la rassegna era stata interrotta durante l’ex Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi.

"E' sempre piaciuto al pubblico"

"Con questo atto, raggiungiamo un altro dei punti programmatici che la nostra Amministrazione si era prefissata - afferma Zerboni, che è anche assessore alla Cultura - Siamo molto contenti di poter ritornare a far parte di questo festival di musica e di parole al femminile, essendo San Vittore uno dei Comuni che vi aderì fin dagli albori e che ha sempre creduto nel messaggio che questa rassegna ha veicolato . Riteniamo che il programma che Il direttore artistico Giorgio Almasio ha offerto in questi lunghi anni sia sempre stato all’altezza delle aspettative del variegato pubblico sanvittorese e non solo. Non vediamo l’ora di programmare l’evento che si terrà nel nostro comune che sarà sicuramente apprezzato come tutti quelli fino al 2021 che hanno visto sempre i luoghi pieni di gente soddisfatta".