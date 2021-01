Il dono per l’ospedale in memoria di Alessia

Un dono speciale per l’ospedale San Matteo di Pavia in ricordo della dairaghese Alessia Stefanoni, 23enne venuta a mancare a causa di una leucemia.

Il dono per l’ospedale

Tre carrelli medicali e diversi materiali e dispositivi utili donati al reparto di Ematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia. Autrice del gesto è l’associazione benefica dairaghese Le sfumature di Alessia, nata dall’ultimo desiderio di Alessia Stefanoni, 23enne di Dairago venuta a mancare il 21 maggio a causa della leucemia. Alessia voleva infatti aiutare in tutti i modi il reparto che si era preso cura di lei fino alla fine e aveva chiesto a sua madre, Sabrina Ceriotti, di esaudire il suo ultimo desiderio. E così è stato.

L’ente, fondato a fine luglio, ha continuato i tesseramenti e la raccolta fondi, raggiungendo così una cifra tale da permettere l’acquisto di tre carrelli medicali per il reparto pavese, consegnati il 21 dicembre, e diversi altri oggetti utili alla vita e al lavoro in reparto.

Le parole della mamma

Poi ha spiegato la madre di Alessia, Sabrina Ceriotti, una dei soci fondatori dell’associazione benefica:

“Siamo ancora in attesa di ricevere dalla commissione donazioni del San Matteo l’ok alla consegna. I carrelli arrivati sono stati messi in un locale in reparto, ma non possono utilizzare materiale non autorizzato. Speriamo di avere l’ok per fine mese. Purtroppo, con l’emergenza sanitaria in corso, non possiamo fare eventi, ma, per ora, abbiamo acquistato per Pavia tre carrelli medicali, tre saturimetri professionali, quattro frigoriferi e quattro Tv per le camere dei pazienti. Durante la consegna del materiale, parlerò col primario di Ematologia e valuteremo se al reparto servirà altro materiale. Eventualmente, opteremo per altre donazioni ad altri reparti o ad altre associazioni. Ringrazio tutte le persone che durante le feste hanno rinunciato ai loro regali, vincite alla tombola e offerte varie per averli inviati all’associazione”.

Per effettuare una donazione all’associazione, è possibile inviare un bonifico bancario presso la banca Bcc di Busto Garolfo, conto intestato a “Le sfumature di Alessia”, IBAN IT42T0840432690000000028897.