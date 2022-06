Il "Cosmicomic Jazz" torna questa settimana

Torna giovedì 23 giugno 2022 ad Arese l'appuntamento con Cosmicomic Jazz, il progetto culturale previsto in piazza Dalla Chiesa.

Il ritorno di Cosmicomic Jazz

Dialoghi di scienza, musica, segni e parole dedicati a “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino. Questo è “Cosmicomic Jazz”, il nuovo appuntamento con “Ad alta voce...per piacere!”, progetto culturale di Realtà Debora Mancini, fissato per giovedì 23 giugno alle ore 21.30 in Piazza C.A. Dalla Chiesa ad Arese (Milano).

“Le Cosmicomiche” (datate 1965) comprendono una raccolta di 12 racconti, ognuno dei quali è introdotto da una rapida esposizione scientifica. Il protagonista è Qfwfq (CUF) con un nome bizzarro e palindromo, formato da una serie di consonanti impronunciabli. Ha l’età del cosmo e lungo la sua vita di miliardi di anni ha assunto forme diverse. È vecchio come il cosmo ma nelle vicende che narra appare anche ingenuo, sbigottito e acerbo.

“Cosmicomic Jazz” vede la partecipazione di: Debora Mancini, attrice, Stefano Sandrelli, astrofisico INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, scrittore, divulgatore, co-autore di libri (anche con Samantha Cristoforetti)

Musica dal vivo con Daniele Longo, compositore polistrumentista Live Painting di Daniela Tediosi. Invito per il pubblico dress code: accessori cosmico-spaziali. Un evento in collaborazione con INAF OA Brera | Comune di Arese. E con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Un progetto culturale a 360 gradi

“Cosmicomic Jazz” fa parte dell'azione n.2 del progetto ovvero “Ringing Readings”. Il reading è una forma spettacolare che trova il suo apice nell’interplay fra un attore/attrice e un musicista poli- strumentista, per la trasmissione e la ricreazione di senso, su temi diversi. Ricordiamo che “Ad alta voce...per piacere!” è il nuovo progetto culturale di Realtà Debora Mancini, vincitore del Bando Ad Alta Voce (per i progetti a carattere regionale) finanziato dal Cepell - Centro per il Libro e la Lettura.

Un progetto Tran’s-n’art, di arte tra le arti, oltre le arti, al di là delle arti, che segue la linea e la poetica portata avanti dall'associazione fin dalla sua nascita. Gli eventi sono in collaborazione con: INAF istituto nazionale di astrofisica; INAF Osservatorio Astronomico di Brera, Re.Gi.S. Rete Giardini Storici (Villa Annoni di Cuggiono, Villa Ghirlanda Silva di Cinisello Balsamo, Villa Reale di Monza), Sistema Bibliotecario di Milano- Comune di Milano, Comuni

di: Arese, Cerro al Lambro, Cesate, Cinisello Balsamo, Cuggiono, Cornaredo, Opera, Senago,

Vimercate.

