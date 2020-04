Il Coronavirus non ferma la Pro loco di Gaggiano

La Pro loco di Gaggiano non si ferma e porta avanti due progetti: “Gaggiano@Home” e “I bambini insegnano”

Il Coronavirus non ferma lo spirito della Pro loco di Gaggiano. Messi provvisoriamente da parte i caratterizzanti momenti di aggregazione pubblica, il sodalizio ha spostato su altri palcoscenici le proprie attività. Ed ha avviato il progetto “Gaggiano@Home”, che prevede la realizzazione di interviste in streaming con cittadini gaggianesi, poi pubblicate online in collaborazione con Gaggiano Magazine. “L’iniziativa vuole promuovere le storie e i volti del nostro paese anche in questo periodo di domiciliari forzati, divulgando aneddoti, esperienze e realtà che rendono vivo il territorio di Gaggiano”, spiegano i promotori. L’appuntamento è per ogni giovedì alle 21, sulla pagina facebook di Pro loco Gaggiano, oltre che all’interno del gruppo “Sei di Gaggiano se”.

Avviata anche l’iniziativa “I bambini insegnano”, rubrica video realizzata grazie alla partecipazione di Spazio Villaggio, in cui i piccoli gaggianesi possono inviare i propri tutorial su tematiche diverse. “Siamo convinti che i bambini abbiano molto da condividere – è la presentazione dell’iniziativa – Con altri bambini ma anche con gli adulti. Alla mail accoglienza@spaziovillaggio.it raccogliamo perciò contributi di ogni tipo, che siano lavoretti manuali e creativi, esercizi fisici e sportivi, o riflessioni su temi quali ambiente o coronavirus”.

Gli incontri e il confronto con i soci sono nivece naturalmente rallentati, ma continuano attraverso i canali telematici e con prime prove di call di gruppo che cercano di sopperire all'impossibilità di vedersi fisicamente. Diversi soci, insieme a molti cittadini di Gaggiano, si sono infine resi disponibili per il servizio di consegna a domicilio e distribuzione mascherine messo in atto dal Comune di Gaggiano. Questo il commento del direttivo: "Un segno che la forza di una comunità non si fonda solo su momenti di contatto e aggregazione fisica, ma sulla voglia di fare, di aiutare e fronteggiare un problema, insieme".