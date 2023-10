Il Comune di Rho aderisce al Career day dell'Università Bicocca

Il Comune di Rho aderisce al “Career Day – Proud to be good” che l’Università degli Studi Milano-Bicocca organizza per giovedì 26 ottobre nell’ambito del “Festival del valore pubblico”.

Un evento che si rivolge a studenti, cittadini e operatori professionali con l’obiettivo di far conoscere quali siano e cosa facciano le Amministrazioni pubbliche e far apprezzare quanto interrelate con altri attori socio-economici siano le loro attività nell’ottica del raggiungimento di comuni obiettivi di valore pubblico.

Si tratta di una valida occasione per intercettare giovani che vogliano scegliere di lavorare nell’amministrazione pubblica, per mettersi al servizio della comunità cittadina con le loro competenze e la loro professionalità. Durante la giornata, le Pubbliche Amministrazioni e le organizzazioni del Terzo settore potranno incontrare studenti e laureati, condividere storie professionali, far conoscere le diverse professionalità presenti nella PA e nel terzo settore attraverso delle testimonianze dirette, presentare le opportunità di stage (curriculare ed extracurriculare) e pubblicizzare i concorsi in programma.

Il ruolo della città di Rho

Il Comune di Rho, che vanta un ruolo strategico di coordinamento all’interno del Patto per il Nord-Ovest Milano e ha in essere importanti sfide di cambiamento legate al Milano Innovation District e al Recovery Plan, ha realizzato un video, dal titolo “Futuro in Comune”, con la regia di Amanda Servadio, dell’Ufficio Comunicazione, e il contributo tecnico di Alessandro Gasparri, del CED. Contiene contributi del Sindaco Andrea Orlandi e di alcuni dipendenti ed ex dipendenti che si sono resi disponibili per le interviste, in modo da comunicare con i giovani attraverso esperienze dirette: Elena Russo, Andrea Tabbia e Fabio Conti.

Il video sarà proposto durante la giornata (il Career Day sarà aperto dalle 9.30 alle 15 allo Spazio Agorà, al piano terra dell'edificio U6 Università Milano-Bicocca Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - Milano). Al desk, dove saranno presenti la dirigente dell’Area 1 Emanuela Marcoccia e dipendenti dell’Ufficio Personale, verranno fornite informazioni sulle figure che il Comune di Rho ha necessità di assumere nei prossimi mesi:

1 Istruttore Direttivo Amministrativo da assegnare all’Ufficio Sport

1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare all’Area Lavori pubblici - Ufficio Progettazione (Coordinatore)

1 Istruttore Direttivo Tecnico" TERMOTECNICO da assegnare all’Area Lavori pubblici - Ufficio Progettazione

6 posti di Istruttore tecnico geometra, per i seguenti uffici: Area 2 - Servizi alla Persona; Area 3 - Lavori pubblici; Area 5 - Pianificazione territoriale

I prossimi concorsi aperti

Gli annunci relativi alla prossima apertura di concorsi per queste figure sono pubblicati sulla piattaforma del Job Placement dell’Università Bicocca – Manifestazione: Career Day - Proud to be good.

Nell’ottica di offrire opportunità e un primo contatto con il mondo del lavoro, il Comune di Rho, da inizio 2024 ha anche in programma l’avvio di stage nelle varie aree e servizi: Tecnica, Finanziaria, Sociale e Affari Generali. Cerca, dunque, neolaureati/e; studenti/esse universitari/e o di Istituzioni Scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale.

Infine, al Comune di Rho vi è la possibilità di svolgere attività di Servizio Civile scegliendo tra diverse aree di intervento:

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

Patrimonio storico, artistico e culturale

Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana

Assistenza

Protezione Civile

Il commento del sindaco Orlandi

All’insegna dello slogan #futuroincomune e di quello universitario #proudtobegood, il Sindaco Andrea Orlandi, che conserva la delega a Personale e Organizzazione, e la Vice-Sindaco e Assessore con delega al marketing territoriale e alla comunicazione Maria Rita Vergani, così commentano:

“In un momento storico caratterizzato da una rinnovata attenzione sull’operato delle Amministrazioni pubbliche e sui servizi pubblici più in generale, quello organizzato dall’Università Bicocca è un evento finalizzato a promuovere l’impatto positivo generato dalle attività delle Pubbliche Amministrazioni. Cerchiamo persone motivate a lavorare al servizio di una intera comunità e crediamo molto nelle opportunità di crescita professionale all’interno della macchina comunale. Tanti guardano al posto “pubblico” sulla base di pregiudizi e stereotipi che allontanano preziosi talenti. Al contrario, al pari di realtà private, il Comune di Rho confida nelle specifiche e avanzate competenze, tipiche dei neolaureati, e nutre grande fiducia nei giovani”.

Il Career Day – Proud to be good sarà occasione di confronto, conoscenza diretta e scambio con laureandi e neolaureati, di qualsiasi disciplina.

Maggiori informazioni e modalità di partecipazione su jobicocca@unimib.it.