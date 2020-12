“Il Centro servizi territoriale per l’autismo proseguirà nel ricordo di Lucio Moderato”: la promessa di Carmen Colombo Galli sul servizio con sede a San Vittore Olona e aperto a tutto il territorio.

La morte di Lucio Moderato, luminare sulla problematica dell’autismo, ha scosso tutti. A portarselo via è stato il Covid e ora arriva la promessa di Carmen Galli, ex presidente dell’Ente morale di San Vittore Olona e Cerro Maggiore che con Moderato aveva dato il via a un progetto di sostegno per i bambini (e loro famiglie) con questo disturbo del neurosviluppo mettendo in campo attività di counseling educativo-abilito e interventi abilitativi e sociali.

“‘Tutti insieme’ è un sogno che può essere realizzato nell’opera di ogni giorno e, in particolar modo deve essere la parola chiave in questo momento di grande sfida – ricorda Carmen Galli – Il mio sogno, il mio dono personale si è realizzato dall’1 dicembre a San Vittore Olona grazie all’incontro con il professor Lucio Moderato e grazie all’aiuto e alla collaborazione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, Associazione culturale Alcide de Gasperi e Lions Club di San Vittore Olona. Conoscere Lucio è stato un privilegio che ha arricchito il mio senso di umanità e umiltà nel rapporto con i più fragili. Grazie a Lucio per avermi dato l’opportunità di accostarmi a un mondo inusuale, ascoltare, capire chi lo abita e ricevere una grande lezione di vita. Grazie Lucio per essermi stato vicino, avermi dato l’opportunità di camminare accanto a te e concretizzare con i tuoi speciali collaboratori il Centro che ha iniziato a operare l’1 dicembre. Tu continuerai ad essere tra di noi e per quanto difficile sarà il cammino, ognuno continuerà ad operare in modo tale da raggiungere la vera inclusione nella società con percorsi che pongano al centro bambini, adolescenti con autismo e disabilità cognitiva, al fine di costruire una società sempre più inclusiva e sensibile al tema dell’integrazione delle persone”.

