Il 9 luglio al Rugby Sound Festival arriva Geolier

Per gli amanti del genere urban arriva al Rugby Sound festival di Legnano il prossimo 9 luglio Geolier che si va ad aggiungere al concerto di Luchè.

Geolier al Rugby Sound Festival

Il 9 luglio al Rugby Sound Festival, va in scena una combo assolutamente da non perdere per gli amanti del genere: due fra i nomi più apprezzati dell’urban in Italia insieme, nello stesso giorno.

Geolier arriverà all’Isola del Castello di Legnano con “Il Coraggio dei Bambini - Summer Tour”, appuntamento che va ad aggiungersi a quello già atteso con Luchè.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni - ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Il nuovo disco di Geolier

Geolier a gennaio 2023 ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e, a tre anni dal suo eclatante esordio discografico, ha rilasciato il suo nuovo album, “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy) - certificato platino da FIMI/GfK Italia.

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Il suo palmares include 18 dischi di platino e 10 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video. In autunno Luchè è stato protagonista del suo “DVLA TOUR” nei palasport, incasellando un sold out dopo l’altro e conquistando tutte le principali città italiane con uno show gigante. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (platino), ultimo monumentale progetto discografico del rapper, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili come “Purosangue” feat. Shiva (oro), “Che stai dicenn” feat. Paky e “La Notte di San Lorenzo” (oro), oltre a tutti i suoi più grandi successi.

Quest’anno il Rugby Sound Festival, fra gli appuntamenti estivi più attesi fin dal 1999, ritorna dal 29 giugno al 9 luglio, per undici nuovi giorni di musica, concerti, aftershow, e spettacoli.

I biglietti per la data di Luchè + Geolier sono in vendita nei circuiti Mailticket, Ticketone e Ticketmaster.

Link per l’acquisto www.rugbysound.it/tickets/

Disponibili, in numero limitato, i biglietti early entry, ovvero con ingresso anticipato alle 19.00. I regular ticket prevedono, invece, l’ingresso dalle 19.30.