Il 3 febbraio torna il grande concerto per la Candelora

Dopo i concerti di fine gennaio a Marnate e Olgiate Olona, il Coro sinfonico e l'orchestra dell'accademia Amadeus si esibiranno il 3 febbraio nella chiesa del SS. Redentore di Legnano.

Il concerto per la Candelora del coro e dell'orchestra

Un pomeriggio diverso, all’insegna della cultura con la grande musica di Amadeus per la Festa

Patronale, così da coniugare la tradizione del passato con le esigenze sempre più elevate di una società

contemporanea attenta alla qualità delle proposte.

Un’idea intelligente che ha accomunato le parrocchie di Sant’Ilario a Marnate e San Giovanni Bosco a Olgiate Olona in occasione delle celebrazioni per i rispettivi patroni, destando una grandissima partecipazione di pubblico e l’entusiasmo della gente.

Le date di gennaio

Domenica 29 gennaio alle ore 16, presso la Chiesa San Giovanni Bosco a Olgiate Olona, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi hanno eseguito i Vespri Musicali in onore del Santo Patrono, proponendo musiche di Vivaldi, Bach, Handel e Mozart accanto ai brani sacri tradizionali, coinvolgendo così anche l’assemblea dei fedeli in un tuffo nella cultura e nella storia della musica e della Chiesa. A Marnate invece, domenica 15 gennaio alle ore 16.30 la Parrocchia di Sant’Ilario con il Comune di Marnate hanno ripreso la tradizione del Concerto di S.Ilario, proponendo un programma di musica sacra barocca, sempre eseguito dal Coro Sinfonico e dall’Orchestra dell’Accademia Amadeus.

Grande entusiasmo fra i presenti

Entusiasti i presenti ma anche – soprattutto - i sacerdoti e gli amministratori locali per il successo dell’iniziativa e la grande partecipazione di pubblico. A Marnate se per il parroco Don Alberto Dell’Acqua la sua prima edizione del concerto è stata davvero una piacevole sorpresa, per il sindaco Maria Elisabetta Galli e l’assessore alla cultura Sara Liguori si è trattato invece della conferma che il concerto - dopo due anni di sospensione a causa della pandemia – è uno di quegli eventi ormai entrati nella tradizione cittadina, che la gente attende con interesse e straordinaria partecipazione. Per Olgiate Olona l’esperienza dei Vespri Musicali per San Giovanni Bosco è stata invece una esperienza nuova, voluta da Don Giovanni Calastri - grande appassionato di musica e arte - che ha voluto riproporre con il contributo del Comune di Olgiate Olona la celebrazione dei Vespri come nella tradizione secolare delle cappelle musicali:

“E’ stato significativo vedere l’entusiasmo dei fedeli durante questo importante momento di preghiera ed elevazione spirituale, segno di una fede viva, che ha bisogno dei giusti stimoli per esprimersi. Grazie al Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus e al loro maestro che hanno saputo interpretare perfettamente questo momento”.

L'ultimo appuntamento a Legnano

Entrambi gli eventi erano inseriti nella stagione “Itinerari Musicali” sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione Comunitaria Ticino Olona oltre ad essere patrocinata da Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la Coesione Sociale, Fondazione Minoprio e dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese.

L’appuntamento è ora per il prossimo concerto della stagione, venerdì 3 febbraio alle ore 21 presso la Chiesa del SS.Redentore a Legnano con un omaggio a Giuseppe Verdi nel 210° anniversario della nascita e la partecipazione del soprano Laura Scotti.