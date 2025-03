Arriva al termine con l’incontro “La meta è partire. Ai confini della realtà… o forse solo del mondo conosciuto” il programma dei Giovedì del museo 2025 a Legnano che ha avuto nel viaggio un filo conduttore molto apprezzato visti i tutto esaurito fin qui registrati.

I viaggi nel Medioevo chiudono gli appuntamenti dei giovedì al museo

Nell’ultimo appuntamento in programma giovedì 3 aprile alle 21 a Palazzo Leone da Perego Ilaria Calabrese tratterà del viaggio nel corso del Medioevo, periodo su cui gravano grandi pregiudizi, come il marchio dei “secoli bui” e dell’epoca “statica”. In realtà nell’Età di mezzo si viaggiava molto e per i motivi più disparati, come quelli commerciali o di studio, anche se il viaggio per eccellenza era quello mosso dalla fede, ossia il pellegrinaggio. Sicuramente nel Medioevo gli spostamenti avvenivano con non poca fatica e tenendo conto di diversi ostacoli, ma questo non precludeva luoghi insospettabili, mete che paiono lontanissime anche oggi, come la Cina raggiunta da Marco Polo.

L’ingresso è libero.