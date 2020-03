I ragazzi del Torno vittoriosi a “Per un pugno di libri”

I ragazzi del Torno di Castano Primo hanno vinto la puntata di sabato 14 marzo di “Per un pugno di libri”, che va in onda su Rai 3.

I ragazzi del Torno e la partecipazione al programma culturale

Gli studenti della 5A del liceo scientifico dell’Istituto Torno di Castano sono usciti vittoriosi della nota trasmissione culturale “Per un pugno di libri”, condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles. “Per un pugno di libri” è uno dei pochi spazi televisivi espressamente dedicati ai libri e alla lettura: il programma funziona come un quiz a premi, in cui il premio è costituito dall’oggetto stesso del programma, i libri. Vi concorrono due classi scolastiche antagoniste, provenienti da scuole secondarie di secondo grado di diverse regioni italiane: la classe che accumula più libri, li vince. Ogni puntata si identifica con un libro particolare, generalmente un classico della letteratura internazionale, che i concorrenti sono tenuti ad aver letto e su cui si incentrano la maggior parte delle sfide.

La vittoria della 5A del Torno

Dotata di un’enorme passione per i bei libri e la letteratura, la professoressa Paola Baronio, sostenuta dalla docente di matematica prof.ssa Piera Colombo, ha organizzato in un mese un serrato allenamento per la gara a suon di libri e incontri letterari pomeridiani. I suoi ragazzi si sarebbero dovuti preparare su una lista di 400 opere delle quali i ragazzi avrebbero dovuto sapere personaggi, trame ed autori per poter superare i diversi giochi della trasmissione. I ragazzi della 5A del Torno hanno registrato la puntata il 18 febbraio negli studi RAI a Milano, appena in tempo prima della serrata delle scuole per l’emergenza sanitaria in corso, concorrendo contro il liceo linguistico di Alessandria “Saluzzo Plana”. La classe dell’Istituto Torno ha sbaragliato gli avversari grazie alla ferrea preparazione, ma anche ad un pizzico di fortuna perché il libro puntata era “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, letto dai ragazzi in terza liceo e del quale avevano visto anche il film. La vittoria dei ragazzi nella puntata del 14 marzo li avrebbe dovuti mandare alla finale del programma, purtroppo annullata a causa del Coronavirus.

