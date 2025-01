Dopo la pausa del mese di dicembre, che ha visto concerti nelle chiese della città di Legnano, tornano domenica 12 gennaio i Pomeriggi musicali, la rassegna di concerti diffusi nei quartieri di Legnano che torna nel suo luogo d’origine, quel centro civico Pertini dove l’iniziativa aveva avuto inizio nell’autunno 2022.

I pomeriggi musicali ripartono dal Centro Pertini di Legnano

Domenica alle 17.30 nel salone del centro di via dei Salici a esibirsi sarà il duo clarinetto – pianoforte formato da Giovanni Battista Costa e Alberto Pavani. In programma brani di Schumann, Berg e Brahms. L’ingresso è gratuito.

Di seguito il profilo dei due musicisti:

Giovanni Battista Costa, clarinetto

Intraprende gli studi musicali a 11 anni con Mauro Luca Bellinzona e consegue il Diploma Accademico di I livello presso il Conservatorio di Genova con la votazione di 110/110 e lode sotto la guida di Giuseppe Laruccia e Piero Paolo Fantini. Attualmente sta concludendo il percorso magistrale presso lo stesso Conservatorio. Ha seguito masterclass di clarinettisti tra i quali Lorenzo Coppola, Danilo Zauli e Valeria Serangeli. Svolge intensa attività concertistica con realtà quali l’Orchestra Milano Classica, l’Orchestra Paganini e cameristico con il Quintetto a fiati Euterpe. Vincitore di premi nazionali e internazionali si è esibito per GOG (Giovine Orchestra Genovese), Festival AMAC (Svizzera), Teatro della Tosse, Teatro Ipotesi, Associazione Le Arcate. Insegna clarinetto presso l’associazione Trillargento e la Società Filarmonica Città di Chiavari.

Alberto Pavani, pianoforte

Ha iniziato gli studi musicali a Chiavari con Canzio Bucciarelli. Dopo aver conseguito la laurea triennale in pianoforte sotto la guida di Marco Vincenzi presso il Conservatorio Niccolò Paganini, ha ottenuto nella stessa classe la laurea magistrale con la votazione di 110/110, lode e menzione d’onore (2023). Ha partecipato a masterclass con importanti artisti come Roberto Plano, Riccardo Risaliti, Pierluigi Camicia, Vovka Ashkenazy e Filippo Gamba. Alberto ha inoltre preso parte al Light Course di Benedetto Lupo presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Nel 2019 è stato selezionato per eseguire il Concerto K 415 di Mozart al teatro Carlo Felice di Genova. Dopo aver superato una selezione tra gli studenti, ha ottenuto le borse di studio Renzo Mantero (2020), New York Classical Music Society (2020) e Giuseppe Ponta (2021) del Conservatorio di Genova.

Il successivo appuntamento con i Pomeriggi musicali sarà domenica 9 febbraio, alle 17.30, con il Quartetto Lyskamm nell’auditorium della scuola Bonvesin della Riva.