I piccoli studenti diventano writers coi murales

Murales alla scuola dell'infanzia di Canegrate: gli autori sono i piccoli alunni. Ecco la galleria d'arte.

Applausi per i Remigini e mostra d’arte con murales da realizzare. Protagonista la scuola dell’infanzia Rodari di Canegrate che ha salutato i Remigini che hanno accompagnato i genitori a visitare la mostra dei lavoretti realizzati durante l’anno scolastico, inoltre era possibile creare coi genitori dei veri e propri murales.

"Il progetto didattico della scuola dell’infanzia “A.A.A. Piccoli artisti cercasi” di questo anno scolastico ha impegnato tutte le classi nello sviluppo di percorsi aventi come filo conduttore l’arte in tutte le sue forme - afferma la coordinatrice del plesso e insegnante Michela Sommaggio - Per questo motivo le docenti hanno pensato di mantenere questo tema anche per la festa di fine anno. È stata allestita una mostra all’interno della scuola con i lavori svolti durante l’anno. Inoltre è stato organizzato un laboratorio di pittura: ognuna delle sette classi ha deciso di riprodurre un murales sul muro del giardino della scuola, avente come modello un’opera di pittori famosi (Pollock, Haring, Mirò, Van Gogh, Yayoi Kusama, Mondrian, Kandinsky). La realizzazione dei murales ha coinvolto tutti i bambini, i loro genitori e le docenti. Stanche le maestre ma molto soddisfatte per la buona riuscita della festa".