Votazione Luoghi del Cuore Fai: ci sono anche L'ex dogana e l'ex villaggio Saffa

Ultimi giorni per supportare l'ingresso dell'ex dogana austriaca e dell'ex villaggio Saffa di Pontenuovo di Magenta come luoghi del cuore Fai.

I due importanti siti presenti nella frazione magentina sono stati inseriti dal "Fondo ambiente italiano" nell’elenco dei Luoghi del Cuore che sarà possibile votare online entro il 15 dicembre.

Ricco il gruppo promotore dell’iniziativa: dall’associazione Fucsina a Regione Lombardia, Città metropolitana, l’istituto Ied di Milano, la Comunità Pastorale di Magenta, il Consorzio dei Navigli, il Gruppo Storico Borgo Pontenuovo, l’Associazione Gfp, con diverse aziende e commercianti locali.

Dove si trovano

Partendo dalla SS11 a Pontenuovo ci s’imbatte subito nel complesso dell’ ex dogana austriaca del 1836, i cui edifici sono seriamente danneggiati, così come altri edifici simbolo della frazione come ad esempio alcuni luoghi del villaggio Saffa, firmati da architetti famosi, come il Cinema Teatro e gli uffici della famosa azienda.

Per ridare dignità a questi luoghi simbolo della storia, anche economica del territorio si può votare online sul sito del Fai (https://fondoambiente.it/luoghi/villaggio-saffa-e-ex-dogana-austriaca-e-naviglio?ldc).