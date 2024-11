I Legnanesi, buona la prima per il nuovo spettacolo "Ricordati il bonsai"

I Legnanesi, via al tour con il nuovo spettacolo "Ricordati il bonsai".



I Legnanesi, il ritorno con "Ricordati il bonsai"

Buona la prima per il nuovo spettacolo dei Legnanesi, la famosa compagnia teatrale dialettale di Legnano. "Ricordati il bonsai" è il nome del nuovo spettacolo con regia di Antonio Provasio, testi di Mitia del Brocco e scenografie, musiche e costumi a cura di Enrico Dalceri messo in scena per la prima volta la sera di ieri, giovedì 7 novembre 2024, al teatro di Cassano Magnago dove resterà fino a domenica 10 novembre 2024.

La famiglia Colombo (ossia La Teresa impersonificata da Antonio Provasio, La Mabilia Enrico Dalceri e il Giovanni Italo Giglioli) per la prima volta volerà in Giappone per andare a caccia una cospicua eredità.

"Stavolta andremo in Giappone, una storia particolare dove, come sempre, la Mabilia di metterà lo zampino e come al solito se ne vedranno delle belle - afferma Provasio - Di base c'è sempre il vecchio cortile lombardo, da dove parte sempre tutto. Ma poi finiremo in Giappone. Il motivo? Qualcuno ha messo su Tinder ha messo delle foto particolari. E si riderà tanto, come sempre. Tutto con scenografie e costumi ovviamente bellissimi".

E sempre con una dedica speciale: "Vorremmo che ogni nostro spettatore tornasse a casa pieno di serenità, tranquillità e divertimento - ricorda Provasio - Noi vogliamo trasmettere sempre una morale positiva alla gente che viene a vederci. Quest'anno lo spettacolo lo dedichiamo alla mamma, perchè tutte le mamme sono sempre nel nostro cuore".

Il tour teatrale

E il tour teatrale vedrà la compagnia impegnatissima, con tappa al Teatro Galleria di Legnano dal 3 all'8 dicembre 2024 e poi al Teatro Repower di Assago-Milano dal 30 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025.