“I Giardini di Senago”, inaugurata la nuova struttura sanitaria per anziani

“I Giardini di Senago”, taglio del nastro con le autorità per la nuova struttura.

“I Giardini di Senago”, ecco il nuovo spazio cittadino

E’ stata inaugurata oggi, sabato 12 settembre 2020, la struttura “I giardini di Senago”. Erano presenti presenza del sindaco Magda Beretta dell’ex sindaco Lucio Fois del consigliere regionale Riccardo Pase e della Giunta comunale, degli Ad Massimo e Sergio Bariani, del Direttore di struttura Roberto Rovati e di tutta la direzione di Gruppo Gheron.

Ha aperto l’inaugurazione il musica del Corpo musicale Senaghese, i saluti di benvenuto da parte delle autorità politiche e amministrative e i rappresentanti della struttura e poi benedizione alle residenze da parte di don Roberto Gatti. Attualmente nella struttura vi sono pochissimi residenti tra questi Lina, che ha tagliato il nastro, signora di 89 anni e che da poco risiede nella struttura. Dopo la “Casa della salute”, Senago ha quindi una nuova struttura sanitaria per gli anziani.

La Rsa può ospitare 180 pazienti (Rsa Senago con 120 posti e Rsa Giardini con 60). “La Residenza I giardini di Senago è una realtà molto importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco – Il lungo percorso che ci ha condotti qui oggi è stato molto positivo e caratterizzato da una forte collaborazione e sinergia tra l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Gheron. Siamo molto soddisfatti dunque di questa realtà che oggi inauguriamo e grazie alla quale potremo finalmente dare alla nostra Senago una risposta non solo socio sanitaria-assistenziale, ma anche occupazionale”.



