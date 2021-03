La difficile situazione sanitaria non ferma l’entusiasmo e la creatività della Pro loco Gaggiano: dal Market alla “seconda vita” dei fili rossi di San Valentino

I fili rossi di Pro loco diventano una scultura a forma di cuore

La difficile situazione sanitaria non ferma l’entusiasmo e la creatività della Pro loco. Dopo la bella iniziativa di San Valentino, in cui sono stati collegati con tanti fili rossi i balconi dei gaggianesi, si sta ora discutendo su come riutilizzare i nastri. Il presidente Patrick Calvi ci ha dato qualche anticipazione: «Vorremmo creare una struttura a forma di cuore, utilizzando il fil di ferro e il compensato. E donare poi queste opere a strutture come il centro anziani o il centro sociosanitario». Un progetto, all’insegna del riciclo, che permetterà di lasciare un bel ricordo dell’iniziativa di San Valentino. «I fili rossi che avevano abbellito il paese vengono riutilizzati e viene data loro una nuova vita».

Nasce lo shop online “Pro loco Market”

Altro esperimento interessante è il «Pro loco Market», uno shop online dei prodotti realizzati a mano da alcune socie. Lo scopo dell’iniziativa è di far beneficenza e di sostenere le realtà locali. «Abbiamo dei gruppi specializzati per le attività manuali. Ci sono “le creative”, che hanno realizzato delle poop-bag a forma di osso, come contenitore dei sacchettini per i propri cani. Un modo per sensibilizzare anche sull’importanza di tener pulito il paese». Il ricavato dalla vendita di questi oggetti servirà a sostenere le attività della Pro loco.

I lavori di “Gaggiano fatto a mano”

L’altro gruppo, «Gaggiano fatto a mano», ha, invece, realizzato dei piccoli oggetti con le stoffe riciclate. In particolare, alcune creazioni pasquali come gallinelle, uova e coniglietti. «Quanto ricaviamo dalla vendita verrà devoluto a un istituto di beneficienza, che quest’anno è la Comunità educativa Mamma e bambino Villa Iris di Fagnano». É possibile consultare il catalogo degli oggetti disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione. Ordini e info sullo stesso profilo o via mail a info@prolocogaggiano.it. «La gente può ordinare e poi si mette d’accordo con noi per il ritiro. Il sito è dunque una vetrina per la prenotazione», conclude Calvi. Gli acquisti possono essere ritirati ogni sabato, dalle 15 alle 16, nella sede della Pro loco, in piazza IV Novembre.