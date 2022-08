I Corecom a Venezia per parlare di educazione ai media

Si svolgerà nel corso della settimana dedicata alla 79ª edizione della Mostra del Cinema, il convegno organizzato dal Coordinamento nazionale Corecom dal titolo “La buena educacion. I Corecom e l’educazione ai media”.

Il convegno, che si svolgerà a Venezia il 6 settembre, presso la prestigiosa cornice della Sala del Tiepolo di Palazzo Labia, oggi sede Rai Veneto sarà, secondo quanto dichiarato dalla Coordinatrice nazionale Corecom e Presidente del Corecom Lombardia, Marianna Sala:

“L'occasione per parlare di un tema che sta molto a cuore ai Corecom, quello dell’educazione ai media rivolta in particolare ai giovani, e siamo onorati di poterlo fare in un contesto così denso di opportunità qual è Venezia nella settimana del cinema. Verranno illustrati, per la prima volta in modo organico, i principali progetti di educazione mediatica sviluppati dai Corecom sul territorio italiano. Del resto, nella nostra società digitale, fatta di impulsi e di overload informativo, l’educazione critica all’audiovisivo appare imprescindibile e in questo i Corecom dimostrano di svolgere la funzione di tutela dei minori sui media in modo efficiente e capillare”. "