I Ciulandari, cover band di Davide Van De Sfroos, in concerto a La Tela

Rescaldina

La nota band riproporrà il repertorio del famoso cantautore laghee che nel 2011 ha partecipato a Sanremo con il brano "Yanez"; gustosa cena

I Ciulandari in concerto

Una serata all'insegna del folk: sarà quella di domani, sabato 7 maggio 2022, all'osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina (che si trova lungo la Saronnese al civico 31) quando sul palco, alle 21, saliranno I Ciulandari, cover band di Davide Van De Sfroos, noto cantautore laghee noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2011 col famoso brano "Yanez". La band, attiva da anni, è nata dalla passione per l’artista Davide Van De Sfroos che con le sue canzoni in dialetto propone un ricco repertorio di musica folk, che racconta le storie e i personaggi del territorio. Una scaletta di brani coinvolgenti all’insegna del divertimento col pubblico.

La cena

Alle 20 a La Tela si potrà cenare: menu di lago oppure molto altro (prenotazione obbligatoria). Per informazioni e prenotazioni 0331.297604.