I Bareggionauti realizzano un murales

Da ieri, un murales abbellisce i locali comunali di piazza Cavour a Bareggio che ospitano i ragazzi del progetto Bareggionauti.

Realizzato il murales dei Bareggionauti

E' stato realizzato dai ragazzi stessi, entusiasti per l’opportunità. “Complimenti a tutti per l’impegno e la qualità del lavoro – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili Raffaella Gambadoro –. Il 15 settembre ci sarà una nuova iniziativa di ‘Street art’, più in grande stile, al parco della Bareggetta, dove a ritmo di musica sarà riqualificata la struttura centrale”.