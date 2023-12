I bambini danno il via al Natale: ora gli eventi in piazza

Via al Natale in piazza a San Vittore Olona.

Natale in piazza in paese

Via al Natale in paese. Il primo assaggio del clima natalizio lo si è vissuto martedì mattina quando il sindaco Daniela Rossi si è recato in biblioteca: ad attenderlo c'erano i bambini della scuola materna Rodari che, insieme alle loro insegnanti, si sono avvicinati all'abete posizionato davanti al cancello di Villa Adele e hanno iniziato ad addobbarlo (nella foto).

"L’alberello si è arricchito di angioletti colorati, palline e decori prodotti dai piccoli delle classi arancione, blu, gialla, lilla, rossa e verde della nostra scuola dell’infanzia Rodari e ha dato un senso vero all’attesa che culminerà il giorno di Natale, che è giorno di condivisione, giorno di pace, giorno di serenità - ha commentato il sindaco - Grazie alle maestre della Rodari perché hanno saputo creare un altro momento in cui l’educazione civica si impara insieme all’educazione del cuore".

Gli eventi in piazza

E l'atmosfera natalizia non si ferma. Venerdì, alle 21, in chiesa parrocchiale il Comune proporrà "Christmas is...", concerto con i grandi classici della tradizione natalizia di ogni tempo (a seguire brindisi per tutti in municipio) con l'Orchestra dell'Accademia e Coro sinfonico Amadeus.

Sempre oggi, venerdì, in scena "Natale insieme" promosso dal Comune: alle 16, in piazza, Babbo Natale (per tutto i giorno poserà per fare foto) accoglierà i bimbi con sorprese, Olona Viva offrirà la cioccolata calda e vin brulè e gli scout proporranno lavoretti; alle 16.45 brani natalizi a cura della banda e dello zampognaro Stefano Quaglia, alle 17 accensione dell'albero e del presepe in piazza. Domani, sabato, alle 15, nel cortile Dell'Acqua, per bimbi realizzazione del proprio gnomi, merenda e animazione con Olona viva.