Gruppo Volontari Ciceroni di Legnano: record di partecipazione all’ultima serata della Legnano by Night

L’iniziativa Legnano by Night del Gruppo Volontari Ciceroni di Legnano è stata accolta con grande

entusiasmo dalla cittadinanza registrando il tutto esaurito nelle tre serate del 30 luglio, 6 agosto e 10

settembre con un continuo crescendo di richieste.

Le tre serate hanno visto la partecipazione di 300 persone con un notevole sforzo organizzativo per

assicurare il rispetto delle norme anti-covid 19. Nonostante la programmazione in più date, molte richieste sono rimaste insoddisfatte pertanto il Gruppo ha deciso di ripresentare l’evento la prossima estate. La serata ripercorreva la storia medioevale della città con la scoperta del vecchio castello dei Cotta, oggi non più visibile, Palazzo Leone da Perego con i primi stemmi della Famiglia Visconti e la Chiesa di Sant’Ambrogio, il più antico insediamento religioso della città chiudendo tra

passato e presente con il Municipio di Legnano.

“Siamo soddisfatte della risposta così importante proveniente dalla cittadinanza – spiegano le due

coordinatrici, Alessia e Giuliana – L’entusiasmo dei partecipanti ci spinge a creare nuovi occasioni di

incontro e di informazione per la valorizzazione della nostra bella città. Ci stiamo già preparando con

le prossime iniziative autunnali che ci auguriamo possano incontrare ancora il sostegno dei nostri

concittadini”.

Cos’è il Gruppo Volontari Ciceroni di Legnano

Siamo un gruppo di cittadini che intendono far conoscere la loro città valorizzando i monumenti e la

storia di Legnano. Nessuno di noi è una guida professionista. Nel 2018 abbiamo vinto il premio alla

Virtù Civica «Il Panettone d’Oro» di Milano.

Tutti gli eventi in programma

Il Castello di Legnano, Mostra d’arte Il Novecento Lombardo nei quadri della Fondazione Cariplo, La storia delle aziende tessili lungo il fiume Olona, La manifattura di Legnano, Opera in Comune (Legnano 2013-2016), Il Guerriero, La Franco Tosi, Istituto Tecnico Bernocchi e la figura di Bernocchi in città, Nel mondo di Leonardo, La bibilioteca e la quadreria dell’Istituto B. Melzi, Cimitero Monumentale di Legnano, L’Olona, il fiume e le sue aziende tessili, La condizione della donna nelle aziende tessili lungo l’Olona, Legnano by night.

