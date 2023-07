Si è da poco conclusa la Settimana della cultura di Arconate che ha visto esibirsi artisti e musicisti, oltre che intrattenere con dibattiti e confronti i presenti.

Grande successo per la "Settimana della cultura"

Come da tradizione consolidata, anche quest’anno Arconate ha ospitato la “Settimana della cultura”, una kermesse culturale, in grado di offrire ai cittadini una serie di eventi a tema, per riflettere sulle tematiche più attuali o godere del talento degli artisti che si sono esibiti.

Musica, teatro, arte, letteratura e anche manga, queste le discipline che dal 6 al 14 di luglio si sono susseguite all’interno del programma dell’estate arconatese.

Tre di questi eventi sono stati promossi e concretizzati con la collaborazione dell’associazione “CreaMusica”, che ha contribuito alla realizzazione di uno spettacolo teatrale con musiche scritte dal maestro Rabbolini, del tradizionale concerto degli allievi di canto e della Messa da Requiem in chiesa Parrocchiale. Reso possibile, inoltre, anche dal contributo di Fondazione Cariplo, quest’ultimo evento rientra in una serie di eventi ad hoc per la promozione della Casa della Musica, ex Villa Maggiolini.

Gli appuntamenti in programma

Venerdì 7 luglio, nel cortile della biblioteca, è stato presentato un progetto fotografico sviluppato presso il carcere di Bollate da Fabrizio Jelmini, per contribuire alla nascita di un dibattito che consentisse una riflessione priva di pregiudizi sugli uomini e sulle carceri. Sabato 8 luglio, si è tenuto in biblioteca un workshop relativo al gioco degli scacchi, al quale è seguita una partita in simultanea contro gli insegnanti.

Mercoledì 12 luglio, si è tenuto un incontro con lo scrittore Albano Marcarin, il quale, ricorrendo a simpatici aneddoti tratti dai suoi libri, ha permesso ai presenti di conoscere la geografia in modo “alternativo”. Giovedì 13 luglio in piazza libertà si è tenuto il concerto dei Vikipedia, evento a cura del Polo culturale del Castanese. Gli eventi culturali si sono poi conclusi venerdì 14 luglio presso la biblioteca con una serata interamente dedicata ai manga, che ha consentito ai presenti di conoscere più da vicino questo antico mondo e apprezzare i dettagli della storia che questo nasconde.