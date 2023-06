Grande successo per la prima edizione della Festa della musica

Si è conclusa con un grande successo la prima edizione sanvittorese della Festa della Musica, evento organizzato dall'amministrazione Comunale insieme al Corpo Bandistico Sanvittorese, sabato 17 giugno 2023.

Grande successo per la Festa della musica

Il ricco sabato sanvittorese è stato aperto in mattinata dalla presentazione del libro "Sacche d'Estate" di Umberto Mario Garipoli all'interno del format " San Vittore Olona. Città che legge-città che scrive"

L'evento musicale invece è iniziato alle ore 16.00 e si è protratto fino alle 23.00 riempiendo la piazza del mercato con musica, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. L' apertura della festa, dopo i saluti dell'assessore alla cultura, ha visto protagonisti l'Ass. l'Aereoplano , i Maxentia Brass Band, i Banda Larga, i Funkyland. Il gran finale è toccato alla nostra Banda con un concerto dal titolo "Le

note delle donne", aiutati da Vicky Ferrara alla batteria e dalla voce di Chiara Dellavedova, bravissima cantante dei Banda Larga. La serata è stata aperta con una piccola sorpresa per il sindaco Daniela

Rossi in occasione del suo compleanno che ha elogiato e ringraziato la Banda per la preziosa presenza sul territorio. La presentazione del concerto bandistico è stata ottimamente seguita da Laura Defendi.

Una presenza di 300/400 persone

Alla conclusione del concerto sono stati richiesti ben due "Bis", indice di grande apprezzamento da parte del pubblico. Dal primo pomeriggio il numero di partecipanti è andato in crescendo per cui possiamo tranquillamente dire che saranno passate almeno 300-400 persone.

Tutto l'evento ha visto la presenza di Radio Punto che ha trasmesso in streaming dalla nostra piazza.

Era presente anche un gazebo del Comitato Fibromialgici Uniti.

Questa festa è un bel messaggio per tutti, San Vittore Olona è viva! E tutti cittadini sanno che possono trovare persone in questa amministrazione persone aperte all'ascolto delle proposte costruttive che arrivano dal territorio.

Anche la preparazione della Festa della musica è stata una bella prova di collaborazione tra Ufficio Tecnico e Polizia Locale a cui vanno i miei ringraziamenti sinceri.