Grande festa a Corbetta per i trent'anni della "Scuola Senza Frontiere"

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile, si è tenuto un momento importantissimo per l’associazione corbettese alla quale ha partecipato anche l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Nata nel 1993 la scuola è un vero e proprio punto di riferimento per l'integrazione e per il territorio di Corbetta. L'appuntamento è iniziato con l'intervento della fondatrice della scuola, Franca Paia:

"Abbiamo puntato sempre il nostro obiettivo sul buon esempio, sulla dimostrazione che una convivenza pacifica è possibile e favorisce legami duraturi che vanno oltre il ciclo scolastico e spesso sfociano in amicizie fraterne e qualche volta anche in matrimoni. L’atmosfera di condivisione e convivialità che si respira durante le nostre lezioni è contagiosa, tanto che spesso i nostri studenti definiscono la nostra scuola una grande famiglia. In questi anni tutti noi maestri pensiamo però di aver ricevuto più di quanto abbiamo dato. Un grazie doveroso va agli amici sinceri che non ci hanno mai fatto mancare il loro aiuto in ogni occasione, alla parrocchia ma in primis al nostro parroco don Giuseppe, che ci sostiene, ci sprona a fare sempre meglio e ci dimostra la sua amicizia".