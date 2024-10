Il concerto "Mosaic, Musiche dal Mondo" si è svolto nell'ambito della stagione "Itinerari Musicali" venerdì 27 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Canegrate.

Grande concerto a Canegrate nell'ambito degli Itinerari musicali

L'evento ha visto come protagonisti il Coro Sinfonico e l'Orchestra dell’Accademia Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi. Il programma della serata ha incluso musiche tradizionali provenienti da diverse culture del mondo — Europa, Asia, Africa e America — in arrangiamenti originali per coro e orchestra sinfonica realizzati dal maestro Enrico Raimondi con melodie particolari quali Espana Cani dalla tradizione iberica, Scotland the Brave dalla Scozia, Kushe Chin a testimonianza della ricca cultura persiana e per finire un arrangiamento in chiave sinfonica del tema milanese di “O mia bela Madunina”

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Canegrate con la collaborazione della parrocchia, ha riscosso un grande successo di pubblico, con la chiesa gremita di persone. Il concerto è stato organizzato quale apertura della rassegna musicale d’Autunno organizzata dal Comune di Canegrate, con l'intervento dell’assessore alla cultura Sara Lurago che ha ringraziato coro, orchestra e maestro Raimondi e l’apprezzamento del parroco Don Marcello Barlassina per l’originalità e la qualità della musica proposta. Durante la serata, il maestro Marco Raimondi ha introdotto i brani, guidando il pubblico in un viaggio musicale attraverso diverse tradizioni culturali del mondo.

Prossimo appuntamento sabato 12 ottobre

Il concerto era inserito nella XV° stagione Itinerari Musicali di Ensemble Amadeus, sostenuta da Fondazione Cariplo attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto e la Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Il prossimo appuntamento sarà per Sabato 12 Ottobre con il concerto “Mosaic – Musiche da Mondo” presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore. Per informazioni sulle numerose attività culturali svolte da Amadeus sul territorio e prenotazioni per i concerti consultare il sito www.ensembleamadeus.org

Per info e prenotazioni: Amadeus - Area Comunicazione

web: www.ensembleamadeus.org - email: itinerarimusicali@ensembleamadeus.org

telefono e whatsapp: 320 2944438