Gli studenti dell'Einaudi immaginano il futuro con la mostra "Designing Saffa"

È stata inaugurata giovedì la mostra di progetti sul villaggio industriale Saffa di Pontenuovo elaborati dagli studenti del Liceo artistico Luigi Einaudi di Magenta.

Agli studenti di architettura del quinto anno i docenti di Discipline progettuali e Laboratorio Matteo Sangalli e Maria Vittoria Cardinale hanno proposto, a partire dalle conoscenze storiche apprese, dallo studio delle dinamiche urbane e dai riferimenti virtuosi delle architetture presenti nell’area del villaggio Saffa, di progettare tre strutture nell’ottica di una riqualificazione sostenibile dell’area in continuità con i suoi caratteri storici.

I progetti esposti sono stati elaborati grazie all’opportunità di un lavoro in collaborazione con il Fai, denominato Apprendisti ciceroni, durante il quale gli studenti, seguiti dall’insegnante di storia dell’arte Nicoletta Onida hanno potuto conoscere la storia del villaggio industriale Saffa di Pontenuovo di Magenta e raccontarla a loro volta nella veste di guide in occasione delle giornate Fai d’Autunno dello scorso ottobre. Accanto ai progetti saranno esposte alcune fotografie del Villaggio scattate da Andrea Parisi, studente di quinta dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’Ipsia Leonardo Da Vinci, parte del reportage video-fotografico realizzato con la docente Antonietta Corvetti.

A raccontare il significato della mostra è stata l’assessore alle Politiche giovanili Mariarosa Cuciniello:

«Il Comune di Magenta ha messo a disposizione gratuitamente Villa Colombo per questa iniziativa. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento e l’impegno dei giovani e del lavoro svolto con i docenti in un’ottica di promozione anche dell’offerta formativa cittadina; inoltre è un’occasione per far conoscere la storia dei luoghi che hanno avuto un ruolo importante dal punto di vista socio-economico per la città di Magenta».