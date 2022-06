Gli studenti del Quasimodo suonano per l'Auser

Soddisfazione per l'evento di venerdì 3 giugno al Centro polifunzionale da parte di Auser Magenta e Liceo musicale Quasimodo. "Pensiamo ad una collaborazione per il prossimo futuro", annunciano gli organizzatori.

Incontro intergenerazionale, scambio empatico sul filo del pentagramma, esempio da parte dei più anziani verso i giovani per un impegno nella vita sociale e collettiva quale migliore antidoto al rischio "solitudine" proprio di questo tempo troppo "social" e troppo poco "sociale".

"L'esibizione dei maturandi del Liceo musicale Quasimodo di Magenta è stato un momento di spirito collaborativo e sinergico tra i volontari Auser e le famiglie dei ragazzi, guidati in questa esperienza di esibizione dal vivo dal docente Roberto Colella - ha spiegato il presidente di Auser Magenta, Nicola Branca - La musica è già un linguaggio universale di per sé, viverla insieme agli allievi delle nostre scuole superiori è una esperienza che arricchisce tutti ancora di più. I ragazzi possono familiarizzare con il momento dell'esibizione pubblica, un passaggio chiave per uno strumentista, e i nostri volontari Auser possono mostrare con l'esempio il valore profondo della vita sociale e solidale", conclude Branca; "un insegnamento che speriamo possano apprezzare e far fruttificare nella loro crescita".