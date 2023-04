Nell'ambito del progetto Riflettori del "Palio-See Legnano" gli studenti del Liceo artistico hanno potuto conoscere la storia e i segreti della manifestazione.

Gli studenti alla scoperta del Palio di Legnano

Nell’ambito dei percorsi delle competenze trasversali e per l'orientamento, l’Istituto Dell’Acqua, in collaborazione con la Fondazione Palio, ha elaborato il progetto “Riflettori sul Palio-See Legnano” che ha visto coinvolte le classi 3A e 3B del Turismo e 3B del Liceo artistico indirizzo grafico.

Il lavoro ha preso avvio agli inizi del mese di novembre, con un primo incontro con il Tutor esterno, Giancarlo De Angeli – che qui ringraziamo-, che ha guidato e accompagnato gli studenti in tutto il percorso.

Di notevole successo, per il coinvolgimento e l’interesse suscitato, sono stati gli incontri con gli esponenti del mondo del Palio e delle Contrade, così come la visita guidata alla basilica di San Magno, dove è conservato -per l’anno in corso- il Crocione. Il progetto, che ha avuto la finalità di proporre un’esperienza di cittadinanza attiva per far nascere nei giovani la consapevolezza del valore storico e sociale che gli eventi legati al mondo del Palio rappresentano per il sistema territoriale, si è concretizzato con la

realizzazione di un video che, oltre ad aver sviluppato competenze significative nell’uso di strumenti tecnologici, ha favorito la conoscenza di manifestazioni culturali legate alla storia della Città.

La Fondazione Palio e i giovani

La Fondazione Palio guarda con profondo interesse questa tipologia di iniziative che hanno il grande pregio di sensibilizzare i giovani e far loro conoscere una Manifestazione ed i suoi attori, le Contrade ed i contradaioli, che sono una spina dorsale per la nostra Legnano. La capacità di aggregare e fare Cultura è da sempre una delle peculiarità della vita che si svolge nelle mura dei Manieri, ambienti sicuri in cui possono convivere persone di ogni età in una magica osmosi di conoscenza e competenza.

L’orgoglio per i propri colori e valori sono un mirabile volano per il territorio. Non a caso sono state coinvolte classi del Liceo Artistico e del Turistico, due indirizzi che hanno un legame profondissimo con il Palio. L’arte e la bellezza che sono la base del lavoro della Commissione Costumi ed il turismo che il Palio produce. Ricordiamo che nella sola edizione del 2022, si stima una presenza in città di oltre 70.000 persone accorse per godere del Carosello Storico e della Corsa allo Stadio Mari. Numeri significativi che

ripagano ulteriormente la città della sua grande passione.

La Presidente Garavaglia ha voluto essere parte attiva del progetto, incontrando gli studenti per svelare i segreti della neonata Fondazione e spiegare come questo nuovo soggetto potrà dare ancora più forza al Palio di Legnano ed alla Città di Legnano.