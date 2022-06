Gli eventi estivi partono con la musica dal vivo

Prende il via con un weekend di musica l’estate vittuonese, venerdì 24 giugno, con il Coro di comunità “About 500” ad aprire “E…state a Vittuone”.

La musica dal vivo con "E...state a Vittuone"

Il primo appuntamento a Vittuone è al parco Lincoln dalle 21. Sabato 25 giugno il Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Vittuone animerà il centro storico sfilando, dalle 20,30, per le vie del paese verso piazza Italia, dove terrà un concerto dalle 21, per il Festival “PRO MI” di ANBIMA Milano, insieme al Corpo Bandistico di Rosate. La kermesse musicale avrà poi di nuovo, come cornice, il Parco Lincoln per il concerto gospel con il coro “Al ritmo dello Spirito”, in programma domenica 26 giugno alle 21. Questi eventi saranno ad ingresso gratuito, come tutti gli altri di “E…state a Vittuone”.

Da luglio a settembre altri otto appuntamenti

Ma questo sarà solo l’inizio, perché a luglio e a settembre ci saranno altri otto appuntamenti.

"Quest'anno - spiega la consigliera delegata del Comune al Tempo libero, Anna Papetti - in accordo con l’Amministrazione Comunale, ho voluto realizzare un programma che avesse la musica al centro, perché capace di coinvolgere al meglio i cittadini, dopo le restrizioni della pandemia. Per l'estate 2022 abbiamo avuto la possibilità di organizzare undici eventi, privilegiando così il lato gioioso della festa, con tutti i generi musicali. Musica ascoltata e partecipata, quindi, con i cori e con i balli, in modo da dare spazio alla voglia di libertà e di movimento di tutti i cittadini. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età, dai bambini alle loro famiglie".

Ecco gli appuntamenti di luglio

Sempre al parco Lincoln si svolgerà una tre giorni di FESTA DELLA BIRRA, “MagniTUDO in the Wood”, dall’8 al 10 luglio, con le associazioni “La Vittuone Giovane”, Croce Bianca e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Spazio alla musica swing la domenica successiva, 17 luglio, alle 20.15, con il Quintetto “Swing Faces”, con lezione primi passi della Swing Family, sempre al Parco Lincoln, dove sabato 23 luglio alle 21 tornerà lo stile pop/rock con il Gruppo “C-Over” e il revival dei brani più famosi dagli anni ’70 agli anni ’90.

Il mese si chiuderà al Parco della Resistenza con le favole sotto le stelle della Biblioteca Comunale: letture e laboratorio con sorpresa finale sono previsti il 29 luglio alle 21. Gli spettacoli all’aperto, anche per bimbi e famiglie, riprenderanno poi dal 4 settembre, quando al Parco Lincoln, alle 16, andrà in scena “Alice nel paese delle meraviglie” con il Centro Teatro dei Navigli.

Giovedì 8 settembre alle 10, presso la RSA Il Gelso, ci sarà un’esibizione di ginnastica artistica con l’Associazione Edes, mentre venerdì 9 settembre torna il teatro all’aperto con “Il sogno di Rachel”, da un racconto di Baricco, della Compagnia “Parole a manovella”, dalle 21 al Parco Lincoln.

Domenica 11 settembre chiuderà la stagione estiva il “Jazz Friends Quintet” in concerto al Parco Lincoln dalle 21, con la partecipazione speciale di Paolo Tomelleri.