Ad Abbiategrasso tre mostre da visitare nei fine settimana di maggio in attesa della partenza di tappa del Giro d’Italia

Giro d’Italia: tris di mostre ad Abbiategrasso

Tris di mostre ad Abbiategrasso per celebrare la partenza del Giro d’Italia, che farà tappa anche nella Città del Leone il 28 maggio. Da sabato 8 maggio, in occasione della partenza della corsa in rosa, apriranno al pubblico le mostre fotografiche inserite nelle manifestazioni collaterali promosse dal Comitato tappa.

Esposizioni fotografiche a Palazzo Stampa di Castelletto

La triplice mostra organizzata del circolo Fotografico Abbiatense, in sinergia con l’Assessorato alla Cultura ed allo Sport del Comune di Abbiategrasso, è ospitata nelle sale di Palazzo Stampa a Castelletto di Abbiategrasso e sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica per tutto il mese di maggio. Palazzo Stampa sarà punto di informazione sulla tappa di Abbiategrasso, un info point che potrà intercettare i numerosi ciclisti che percorrono per sport o turismo il nostro tratto di città toccato dal Naviglio.

“I grandi italiani in rosa – Novanta anni della maglia rosa”

La prima mostra fotografica si intitola “I grandi italiani in rosa – Novanta anni della maglia rosa” e ripercorre la storia della maglia rosa del Giro d’Italia, che quest’anno celebra i 90 anni dalla nascita, con particolare attenzione su quelle conquistate dai corridori italiani, in una serie di immagini tratte dall’archivio storico della Gazzetta dello Sport e di Fabrizio Delmati, per anni fotografo al seguito del Giro.

Il ricordo del ” dutùr” Marco Pierfederici

La seconda, mostra ricorda invece il dottor Marco Pierfederici, il “dutùr” abbiatense d’adozione, marchigiano e residente a Besate, che fu per anni il medico dei ciclisti, non solo professionisti come Merckx, Saronni e Chiappucci, ma di moltissimi agonisti o semplici appassionati.

Abbiategrasso in 3D

La terza mostra, intitolata “Abbiategrasso in 3D”, è costituita da una proiezione di immagini dal titolo “Dalle nostre parti”, composta da venti immagini in 70×100 cm, in cui vengono rappresentati alcuni scorci caratteristici della città di Abbiategrasso visibili con speciali visori 3D che creano effetti di tridimensionalità.

Orari e modalità di accesso

Le mostre saranno visitabili tutti i sabati e le domeniche di maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con ingresso libero regolato secondo il Dpcm in vigore. Maggiori informazioni su www.giro2021abbiategrasso.it.