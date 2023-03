Giovanni Testori: al via le celebrazioni per il Centenario

Il 12 maggio 1923 nasceva Giovanni Testori e Novate Milanese, suo paese natale, è in festa.

Presentato il ricco programma di iniziative

Nella sua casa in piazza Testori lungo la linea ferroviaria, ieri, venerdì 2 marzo 2023, sono stati presentati alla stampa tutti gli appuntamenti organizzati per il Centenario. Oltre al sindaco Daniela Maldini, erano presenti i rappresentanti dell’Associazione Testori, di Casa Testori e del Comitato nazionale a lui intitolato fondato nel febbraio di quest’anno. Si apre così uno speciale palinsesto di eventi, pubblicazioni e studi tra Novate Milanese e Milano.

Al via la mostra "Fotoromanzo Testori"

Oggi, sabato 4 marzo, si è aperta la mostra "Fotoromanzo Testori", che rimarrà allestita fino al 15 dicembre 2024. La pianificazione del programma per il Centenario coinvolge istituzioni pubbliche e culturali (Regione Lombardia, Comuni di Milano, Novate Milanese, Forlì, Università Statale di Milano, Università Cattolica di Milano, Teatro Franco Parenti, Piccolo Teatro solo per citarne alcuni).

"Celebriamo un gigante della cultura"

Così il sindaco Daniela Maldini:

"E’ un onore per la nostra città prendere parte a questo appuntamento per il Centenario. Giovanni Testori è una delle figure più importanti del panorama culturale del secolo passato, oltre che uno dei cittadini novatesi più illustri. Ha tratteggiato la vera anima delle periferie raccontandone i luoghi e le persone. Sono le persone, l’intera comunità cittadina, a volerlo conoscere da vicino e più a fondo in un anniversario ricco di eventi in grado di lasciare un segno indelebile nei capitoli culturali della storia di Novate”.

L'assessore alla Cultura del Comune di Novate Milanese Roberto Valsecchi ha aggiunto:

"E' un'emozione nuova per una piccola città celebrare un gigante della cultura del '900 ma soprattutto è un impegno per chi sa poco di Testori. Un fiore raro tra la fabbrica e la ferrovia”.

Martedì 7 al via le "Conversazioni" in biblioteca

Sono molti e diversificati gli appuntamento programmati per il Centenario. I primi sono le "Conversazioni" nella biblioteca di Villa Venino condotte da Walter Pozzi (martedì 7 marzo con "Il Fabbricone", martedì 4 aprile con "Il Ponte della Ghisolfa", martedì 8 maggio con "La Gilda del Mac Mahon", tutte con inizio alle 21). L'associazione Amici di Villa Venino propone invece per giovedì 16 marzo, alle 21, "Frammenti di Periferia", letture di poesie e parti di scritture di Giovanni Testori. Giovedì 6 aprile, alle 10, sarà la volta di "Due chiese da scoprire". Sono previsti anche appuntamenti con le scuole per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni. Si parlerà di pittori recandosi nelle chiese di Sant’Antonio Abate e Santa Maria della Pace a Milano. Dal 12 maggio nella biblioteca di Villa Venino, letture di testi del Fondo Testoriano di storia locale. Domenica 21 maggio una gita a Brescia alla scoperta di 80 capolavori pittorici amati da Testori. Per prenotare gli eventi organizzati dal Comune si deve telefonare ai numeri 02.35473272/247.

Con Trenord agli eventi per il Centenario testoriano

Anche Trenord partecipa ai festeggiamenti e promuove il Centenario inserendo specifici sconti per gli spostamenti in treno degli utenti che vogliono assistere agli spettacoli organizzati per Giovanni Testori nei teatri milanesi. Tutti i dettagli sul sito internet del Comune di Novate Milanese e su quello di Trenord.